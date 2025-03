Semana do Consumidor: especialistas dão dicas de como evitar cair em golpes

Durante a Semana Mundial do Consumidor, o Instituto de Defesa do Consumidor realiza palestras e fiscalizações especiais no comércio. A expectativa dos lojistas é alta, mas consumidores demonstram desconfiança em relação a grandes descontos. A pesquisa do Procon destaca que produtos como aparelhos telefônicos, eletrodomésticos e moda esportiva tendem a ter descontos reais.



O órgão também alerta sobre a necessidade de pesquisar e comparar preços. Problemas comuns incluem publicidade enganosa e falta de fixação de preços. A capacitação de lojistas é enfatizada para melhorar o atendimento. Com a proximidade do período de volta às aulas, produtos como notebooks e celulares também são esperados para impulsionar as vendas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!