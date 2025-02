Semana Mundial de Combate ao Câncer: entenda os cuidados com a doença

Durante a Semana Mundial de Combate ao Câncer, a conscientização sobre a prevenção é fundamental. A Meire, diagnosticada com câncer de colo do útero, e Joana, que enfrentou um câncer de mama, compartilham como a detecção precoce e hábitos saudáveis foram cruciais em suas jornadas. Especialistas alertam que 40% dos casos de câncer estão ligados a maus hábitos, como sedentarismo e alimentação inadequada, e que o diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura. Segundo o INCA, são esperados 700 mil novos casos de câncer no Brasil este ano. Os tipos mais comuns incluem câncer de pele não melanoma, mama e próstata. A importância de uma sociedade saudável é reforçada, destacando a necessidade de práticas que promovam a saúde física e mental.