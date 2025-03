Senac inaugura maior centro de educação profissional no Setor Comercial Sul, no DF

A nova unidade do Senac foi inaugurada no Setor Comercial Sul, no Distrito Federal, com uma estrutura de 6.180 metros quadrados e mais de 30 cursos disponíveis para 5 mil estudantes. As áreas de ensino incluem gastronomia, turismo e panificação.



O presidente do Senac-DF, José Aparecido, destacou a importância da capacitação para desempregados e trabalhadores que buscam aprimorar suas habilidades. Além disso, o centro faz parte de uma iniciativa maior, envolvendo o SESC e o Instituto Fecomércio, para revitalizar o Setor Comercial Sul, com apoio do governo.



