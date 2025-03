Senado aprova uso de tornozeleira eletrônica para agressores de violência doméstica

O Senado aprovou um projeto de lei que determina o uso de tornozeleira eletrônica por acusados de violência doméstica e familiar enquanto houver medida protetiva. O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional e aguarda a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta altera a lei Maria da Penha para incluir monitoramento eletrônico como medida protetiva. Em 2022, foram registrados 1.450 feminicídios no Brasil, um número que, embora 5% menor do que em 2023, ainda é extremamente alto.



