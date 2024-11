Sepultado militar de 19 anos atingido por uma árvore no Setor Militar Urbano, no DF Iury Araújo Azevedo foi enterrado nesse domingo (13) e a família do militar quer respostas sobre as circunstância do acidente

DF no Ar|Do R7 14/10/2024 - 12h25 (Atualizado em 14/10/2024 - 12h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share