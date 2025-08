Será enterrada nesta quarta-feira mulher encontrada morta no Lago Paranoá, no DF

O corpo de Doralice Maria de Almeida, uma mulher de 45 anos moradora de Sobradinho 2 (DF) e funcionária dos Correios no Lago Norte, foi encontrado no Lago Paranoá. Ela estava desaparecida desde a última semana e foi vista pela última vez na quadra 601 da Asa Norte.



Testemunhas relataram que Doralie deixou cair seu celular e, ao ser ajudada por um passante, ela afirmou que não precisava mais dos seus pertences, entregando também sua mochila. Esse homem devolveu os objetos à família. A polícia investiga as causas da morte e realiza perícia para confirmar os detalhes do incidente. O velório ocorrerá às 9h e o enterro está marcado para as 10h no cemitério Campo da Esperança em Sobradinho 2 (DF).



