Serviços funerários e taxas de cemitérios terão reajuste nos valores com base na inflação

A Secretaria de Justiça atualizou a tabela com os valores dos serviços funerários e cemiteriais, impactando o arrendamento de jazidos, alocação de capelas mortuárias, sepultamentos e exumações. Apesar do reajuste, há reclamações sobre a violação de túmulos e a falta de manutenção nos cemitérios. A expectativa é de que o aumento nas taxas resulte em melhorias nessa infraestrutura.



