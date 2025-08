Sistema usa inteligência artificial para informar focos de incêndios florestais no DF

O Distrito Federal está avançando no combate a incêndios florestais com o projeto Sem Fogo DF, conduzido pela Secretaria do Meio Ambiente e a Associação GigaCandanga. Desde 2021, o projeto utiliza inteligência artificial e câmeras de alta precisão para identificar focos de incêndio em tempo real.



Inicialmente, quatro câmeras foram instaladas na Torre Digital, e agora a iniciativa está se expandindo para incluir mais 12 câmeras em locais estratégicos, como Águas Emendadas e o Jardim Botânico.



Essas câmeras operam continuamente, enviando alertas ao Corpo de Bombeiros em apenas 15 segundos após detectar fumaça. Além de beneficiar o Distrito Federal, o projeto despertou o interesse de outras instituições que planejam ampliar o uso dessa tecnologia inovadora.