O Serviço de Limpeza Urbana do DF vai alterar, a partir do dia 18 de novembro, o horário de coleta de lixo em Brazlândia, Ceilândia, Samambaia e Taguatinga. As mudanças ocorrerão em todo o Distrito Federal. A população deve checar novos horários de coletas no site ou no aplicativo do Serviço de Limpeza Urbana.