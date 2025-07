"Só consegui salvar minha filha", diz moradora que perdeu casa em desabamento em Valparaíso (GO)

Um desmoronamento ocorrido em um condomínio em Valparaíso de Goiás, Entorno do DF, resultou na queda de paredes de pelo menos quatro residências e na interdição de outras onze. Moradores relatam incertezas sobre o retorno às suas casas.



A construtora responsável pela obra foi notificada para apresentar uma solução. "Ontem cheguei em casa e minha cozinha desmoronou completamente, minha filha estava no fundo", relatou Tamires, uma das moradoras afetadas. A situação gera preocupação entre os residentes devido à falta de informações claras sobre assistência e segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!