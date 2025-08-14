Sol Nascente (DF) celebra seis anos desde oficialização como região administrativa

A região do Sol Nascente (DF) completa seis anos desde sua oficialização como região administrativa. Desde 2019, o governo do Distrito Federal investiu cerca de R$ 700 milhões no local. A população atual é superior a 107 mil moradores.



A região já foi considerada uma das maiores invasões do país e hoje se consolida como uma cidade que está crescendo de forma urbana. O desenvolvimento inclui a construção de um restaurante comunitário, terminal rodoviário e a maior UPA do DF. Comemorações estão programadas para o dia com atividades para os moradores.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!