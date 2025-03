STF julga Jair Bolsonaro e outros acusados por golpe de Estado

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal começa o julgamento que decidirá se o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete acusados se tornarão réus por tentativa de golpe de Estado. Os ministros apresentarão as provas pela manhã, seguidos pela manifestação da procuradora pública. Alexandre de Moraes, o relator, será o primeiro a votar, com a decisão cabendo a um grupo de cinco ministros.



