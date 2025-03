STJ adia julgamento de Adriana Villela após pedido de vista por ministro

O julgamento de Adriana Villela, acusada de ser a mandante do triplo homicídio em 2009 que resultou na morte de seus pais e da empregada, foi adiado após o ministro Sebastião Reis Júnior do STJ solicitar vista, pedindo mais tempo para análise. A retomada está prevista para ocorrer em até 60 dias. Adriana foi sentenciada a 61 anos de prisão antes da mudança na legislação que permite execução imediata da pena para condenações superiores a 15 anos. A defesa questiona a validade do júri, apontando parcialidade de uma jurada e argumentos sobre a inocência da arquiteta, além de irregularidades no acesso a documentos do processo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!