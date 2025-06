STJ confirma condenação de dono de bar por crime de estupro no DF

O Superior Tribunal de Justiça confirmou a condenação de Gabriel Ferreira Mesquita pelo crime de estupro. O crime ocorreu em 2018 após um encontro marcado com a vítima via aplicativo. O STJ rejeitou o recurso da defesa que pedia anulação da sentença e manteve a pena de seis anos em regime semiaberto. Outras onze mulheres também denunciaram abusos cometidos pelo empresário, dono do bar Bam Bam Bam localizado na Asa Norte (DF).



