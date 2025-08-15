Supremo Tribunal Federal valida devolução de impostos nas contas de energia elétrica

O Supremo Tribunal Federal validou a lei que permite a devolução dos impostos pagos a mais nas contas de energia elétrica. A decisão determina que os consumidores podem solicitar o ressarcimento em até 10 anos. O valor será devolvido por descontos mensais nas contas durante um ano. Cerca de 44 bilhões já foram restituídos e aproximadamente 5 milhões ainda serão devolvidos este ano.



