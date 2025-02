Suspeito de assassinar ex-sogros na zona rural de Cristalina é preso

Milton Pereira dos Santos foi preso durante o fim de semana em Cristalina (GO). Ele era suspeito de assassinar os ex-sogros, um homem de 59 anos e uma mulher de 68 anos. As investigações indicam que Milton arrombou a casa das vítimas antes do natal e, com a ajuda de um comparsa, aplicou golpes de faca. O cúmplice foi detido logo após os crimes e agora Milton também está sob custódia.