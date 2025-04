Suspeito de atropelamento fatal no Noroeste (DF) é identificado e considerado foragido

A Polícia Civil do Distrito Federal identificou Daniel Henrique da Silva, de 41 anos, como o suspeito de atropelar e matar a motociclista Maria Núbia do Santos Silva, de 46 anos, na quadra 103 do Noroeste. Daniel fugiu sem prestar socorro após o acidente e está foragido, com prisão preventiva decretada.



A polícia investiga se ele estava embriagado, já que Daniel teria voltado de um bar de pôquer, e foram encontradas notas fiscais de bebidas alcoólicas. Imagens de segurança mostram o veículo passando por cima da vítima e Daniel deixando o local sem ajudar.



Maria Núbia, nascida no Maranhão e residente em Águas Lindas de Goiás, será velada e sepultada em sua cidade natal. A defesa do suspeito apresentou um laudo de insanidade, mas a polícia ainda o considera foragido. O carro envolvido foi apreendido e Daniel é funcionário do Banco do Brasil. Quem tiver informações sobre o seu paradeiro deve contatar o Disque Denúncia pelo número 197.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!