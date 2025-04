Suspeito de atropelar motociclista e fugir no Noroeste, em Brasília, é identificado

Uma mulher morreu após ser atropelada na quadra 103 do Noroeste, em Brasília. Ela conduzia uma moto vermelha quando foi atingida por um carro cinza, cujo motorista fugiu sem prestar socorro.



O Corpo de Bombeiros confirmou a morte da vítima no local, que sofreu múltiplas fraturas e traumatismo craniano. A polícia já identificou o suspeito e aguarda autorização judicial para prendê-lo, enquanto investiga as circunstâncias do acidente. Eles buscam acessar câmeras de segurança próximas para esclarecer os fatos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!