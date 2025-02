Suspeito de invadir igreja e matar ex-companheira grávida é procurado

Uma jovem de 17 anos foi morta pelo ex-companheiro após ele invadir uma igreja onde ela estava presente. Gessica Moreira de Sousa estava grávida de dois meses e foi atingida por disparos de Vandiel Próspero, de 24 anos. O caso aconteceu em Planaltina e a vítima estava em um novo relacionamento com o irmão do ex, fato que pode ter motivado o crime.



Além disso, a filha de dois anos da vítima estava no local e presenciou o crime. A polícia investiga o caso e está à procura do suspeito. O autor fugiu e abandonou o carro na DF-250, próximo ao Trevo do Alemão, e segundo a polícia, ele já tem passagens por estupro de vulnerável. Ele segue foragido.



