Suspeito morre após trocar tiros com policiais durante perseguição

Em Ceilândia (DF), um confronto resultou na morte de um homem que trocou tiros com policiais militares do batalhão da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana). A abordagem ocorreu por volta das 19h30, quando tentavam interceptar um veículo suspeito. Um dos suspeitos foi baleado e levado ao hospital, onde faleceu. No carro, foram encontradas uma arma, munição e nove tabletes de maconha.