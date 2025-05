Suspeitos de ameaçar explodir Ministério do Desenvolvimento Social falam com a RECORD Brasília

Flávio Pacheco da Silva foi avaliado no Hospital Regional da Asa Norte após ser suspeito de surto psicótico durante uma ameaça de bomba no Ministério do Desenvolvimento Social. Para a RECORD Brasília, Ele negou ter problemas psicológicos. Flávio foi liberado sob escolta policial. Sua companheira grávida, Stephanie Cristina, também foi atendida. As crianças do casal foram avaliadas e encaminhadas a familiares. O caso será investigado pela Divisão de Antiterrorismo da Polícia Civil do DF.



