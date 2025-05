Suspeitos de homicídio morrem após reagirem à prisão em Santa Maria (DF)

Dois homens suspeitos de um homicídio em Santa Maria (DF) morreram após confrontos com a polícia. O primeiro foi baleado durante uma fuga e não resistiu aos ferimentos. O segundo foi localizado em Águas Lindas de Goiás e também morreu após troca de tiros com os agentes. O crime ocorreu na QR 203 e envolveu disparos contra a vítima por parte dos suspeitos que estavam em um carro branco. A motivação do assassinato ainda está sendo investigada.



