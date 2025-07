Tamanduá-bandeira é resgatado após atropelamento em Sobradinho (DF)

Um tamanduá-bandeira foi resgatado com vida após ser atropelado na região de Sobradinho (DF). A equipe do batalhão da Polícia Militar Ambiental atendeu a ocorrência e encontrou o animal ferido. Ele foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Fauna Silvestre para atendimento especializado.



O batalhão recomenda que casos de atropelamentos sejam reportados pelo 190 e destaca que não prestar socorro é crime. Atropelou um animal? Pare e ligue para o 190 para garantir que ele receba a ajuda necessária.



