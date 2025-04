Tarifas de água e esgoto no DF terão aumento de 9,86% no mês de junho

A partir de 1º de junho, as tarifas de água e esgoto no Distrito Federal, geridas pela Caesb, terão um reajuste de 9,86%, conforme determinação da Adasa. A medida pretende garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços de abastecimento e tratamento sanitário.



A vigência dos novos valores se estende até 31 de maio de 2026. Com o aumento, é importante que os consumidores do DF repensem o uso da água, adotando práticas conscientes para economizar e preservar o recurso.



