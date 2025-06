Taxa de embarque na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, é alvo de ação judicial

A Associação Nacional das Empresas de Transporte Interestadual de Passageiros decidiu entrar na justiça para tentar suspender a cobrança de uma nova taxa no terminal do Plano Piloto. Segundo a associação, o consórcio que administra o terminal estabeleceu uma taxa que varia de R$ 2,10 a R$ 14,10 por parada.



Essa taxa deve impactar diretamente os preços das passagens dos usuários, uma vez que as empresas não recebem subsídio governamental. Com o pedido de liminar, as empresas pretendem suspender a cobrança até que um acordo seja alcançado com a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).



