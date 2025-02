Tecnologia e modernidade: conheça os novos estúdios da RECORD Brasília

A RECORD inaugurou, nessa quarta-feira (26), novos estúdios em Brasília, focando em tecnologia e interatividade. O evento contou com autoridades locais e representantes da emissora, destacando-se pela presença do governador, Ibaneis Rocha, que compartilhou o entusiasmo na inauguração. Os novos espaços incluem seis estúdios, um destinado a podcasts, proporcionando uma experiência imersiva aos espectadores. A estrutura visa aprimorar a qualidade das transmissões e fortalecer a conexão com o público. A emissora reporta um crescimento de 20% na audiência e mais de oito horas de programação local diária. Cerimônia incluiu o corte da faixa inaugural e uma visita aos novos cenários.



