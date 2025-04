Temporal gera caos no metrô e transporte público em Ceilândia (DF)

O transporte público no Distrito Federal enfrentou dificuldades devido a um temporal inesperado. Estações de metrô em Ceilândia foram fechadas, obrigando passageiros a desembarcarem na estação Praça do Relógio, em Taguatinga.



Os pontos de ônibus ficaram lotados, acarretando congestionamento nas vias. A administração do metrô informou que a recuperação foi concluída durante a madrugada. O secretário de mobilidade, Zeno Gonçalves, comentou sobre a adequação da frota para atender à demanda nos fins de semana e feriados.



