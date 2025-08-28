Tiroteio na Ponte Alta Sul do Gama (DF) resulta em prisões e morte de cachorro
Polícia Militar atuou após disparos; quatro suspeitos foram detidos e cão da família morreu
Um tiroteio ocorreu na região da Ponte Alta Sul do Gama (DF). Moradores acionaram a Polícia Militar após ouvirem disparos. O batalhão rural foi ao local e confirmou os tiros. Com apoio da PM de Goiás, um veículo suspeito foi encontrado horas depois. Quatro pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas à primeira DP de Águas Lindas de Goiás. Durante a ação, uma espingarda calibre 28 e munições foram apreendidas. Um cão da família morreu durante o incidente; ninguém ficou ferido entre os moradores.
