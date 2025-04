Tragédia: adolescente que morreu afogada no Lago Paranoá foi enterrada nesse domingo

No último final de semana, o Lago Paranoá foi palco de cinco afogamentos, incluindo a trágica morte de Kauany Victoria de Souza, de 17 anos. Ela estava com três amigas quando se afogou; todas foram socorridas, e as demais estão em estado estável.



No mesmo dia, um homem de 45 anos foi resgatado após ficar 10 minutos submerso. Os bombeiros alertam sobre a importância de usar coletes salva-vidas certificados e evitar nadar após consumo de alimentos ou bebidas alcoólicas. "Se você não sabe nadar, não entre em locais profundos", orienta um dos bombeiros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!