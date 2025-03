Tragédia em Planaltina: criança sofre descarga elétrica durante tempestade

Em Planaltina, uma tragédia ocorreu quando uma criança e sua mãe buscaram abrigo em uma padaria durante uma tempestade. Apesar dos avisos para não sair do carro, a mãe confundiu os sinais e desceu junto com o filho. O menino tocou em um carro com um fio rompido, recebendo uma forte descarga elétrica. O dono da padaria, João Evangelista, relatou que sua esposa, presente no local, ficou profundamente abalada. A equipe do Corpo de Bombeiros realizou tentativas de reanimação por 30 minutos antes de a criança ser levada ao hospital regional, mas, infelizmente, o óbito foi constatado. A comunidade local e as autoridades reforçam a necessidade de alerta e precauções com infraestrutura elétrica, especialmente em condições climáticas adversas. Após uma interrupção de energia, a situação foi normalizada por volta das 9h40 desta sexta-feira.



