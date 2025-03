Tragédia em Planaltina: menino de 10 anos morre eletrocutado durante temporal

Em Planaltina, no Distrito Federal, um menino de 10 anos morreu após ser atingido por um fio de alta tensão que se rompeu durante forte chuva. A tragédia ocorreu em frente a uma padaria na Estância 4. Os bombeiros tentaram reavivar a criança e a levaram ao hospital, mas ela não resistiu. A empresa Neonergia está investigando as causas do acidente e prestando apoio à família. A administração regional de Planaltina expressou pesar e está colaborando na investigação. Testemunhas relataram o desespero da mãe e a dificuldade em ajudar devido ao risco de novos acidentes.



