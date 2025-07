Trânsito da BR-020 terá alterações para obras de terceira faixa

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) anunciou alterações no trânsito da BR-020 a partir desta terça-feira (29), para a construção de uma terceira faixa entre Sobradinho e Planaltina. O presidente do departamento, Fauzi Nacfur Júnior, afirmou que as obras devem ser finalizadas até o final do ano.



"É importante que os motoristas tenham atenção, pois haverá inversão de faixa, e reverteremos o tráfego para não perder fluidez", destacou. As melhorias incluem também novas ciclovias e faixas exclusivas para ônibus, visando uma mobilidade mais sustentável na região.



