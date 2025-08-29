Trânsito da EPIG tem novas alterações para fluidez

As recentes alterações no trânsito da EPIG buscam melhorar a fluidez e segurança. O secretário de obras, Valter Casimiro, informou que o fluxo no viaduto agora é definitivo. Novas faixas e viadutos foram liberados, com mais mudanças previstas, como inversões de faixa.



Semáforos provisórios foram instalados para proteger os pedestres. As obras fazem parte do corredor de transporte público do BRT, com conclusão prevista para o início do próximo ano. As mudanças visam beneficiar principalmente os usuários do transporte coletivo, reduzindo o tempo de deslocamento.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!