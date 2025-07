Trânsito é impactado por obras na EPGU próximo ao Park Shopping

A EPGU está passando por obras de recuperação asfáltica iniciadas há duas semanas, impactando a saída do Guará (DF) próximo ao Park Shopping. Às 8h desta segunda-feira, apesar da lentidão, não há congestionamento intenso.



O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) implementou uma estratégia de reversão das faixas: duas faixas seguem em direção ao Plano Piloto durante a manhã e são invertidas à tarde. A obra tem um custo de R$ 15 milhões e está prevista para ser concluída até fevereiro do próximo ano. Motoristas têm optado por rotas alternativas para minimizar atrasos.



