Trânsito em Brasília terá alterações no final de semana para eventos culturais

O Detran realizará mudanças no trânsito em Brasília durante o fim de semana. A partir desta sexta-feira até domingo, a rotatória do Setor Clube e Esportivo Sul estará fechada. No domingo, haverá gravação de um filme que resultará na interdição da via W3 Sul das 12h30 às 16h30.



