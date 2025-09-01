Trânsito na Esplanada dos Ministérios terá mudanças nesta semana

Motoristas que utilizam as vias da Esplanada dos Ministérios precisam estar atentos a intervenções devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, que começa nesta terça-feira (2) e envolve oito réus. Há uma expectativa de grande público, com mais de 3 mil inscrições para 150 vagas presenciais.



A polícia montou um esquema de segurança rigoroso que proíbe barracas, materiais cortantes e fogos de artifício. Bloqueios pontuais nas pistas estão previstos durante o julgamento, que ocorre nos dias 5, 6 e 7, e poderá ser retomado na próxima semana. Além disso, a organização do desfile cívico de 7 de Setembro também afetará o trânsito, com início dos bloqueios no dia 6, às 17h, e fechamento total das vias na madrugada do dia 7.



