Trânsito sofre alterações em Brasília devido à 24ª Marcha dos Gestores Municipais

O trânsito na área central de Brasília está alterado devido à 24ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, que acontece até sexta-feira. Aproximadamente 3 mil pessoas participarão do evento no Centro de Convenções Ulisses Guimarães.



O Detran atuará na sinalização e fiscalização para garantir a fluidez do tráfego. Motoristas são orientados a usar estacionamentos alternativos, como o Parque da Cidade, para evitar multas e congestionamentos. Recomenda-se evitar o eixo monumental entre as 8h e 19h.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!