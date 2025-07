Transporte de órgão para transplante é registrado pelo helicóptero da RECORD

O helicóptero da RECORD registrou o momento do transporte de um coração proveniente de Mato Grosso do Sul para um paciente no Hospital das Forças Armadas em Brasília. O órgão chegou à base aérea da capital e foi transportado pela aeronave Resgate 8 dos bombeiros. A operação foi realizada com foco na segurança e rapidez necessárias para o sucesso do procedimento cirúrgico.



