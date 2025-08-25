Trecho da EPTG fica bloqueado por três dias para obras da Caesb
De 25 a 27 de agosto, das 10h às 17h, será bloqueado um trecho do acostamento e da faixa da direita da EPTG, no sentido Taguatinga para o Plano Piloto
A partir desta segunda-feira (25), o acostamento e a faixa da direita da EPTG em frente à residência oficial do governador estarão interditados entre 10h e 17h por três dias. A medida é necessária para a execução de obras da Caesb, que envolvem a construção de uma caixa de concreto armado.
Painéis luminosos serão instalados para informar os motoristas sobre as alterações. As obras visam garantir o abastecimento de água em várias regiões do DF com um investimento total de R$ 13 milhões.
