Trecho da via N1, entre a Praça dos Três Poderes e L4, será interditado nesta terça

Nesta terça-feira, a partir das 9h , a via N1 em Brasília será interditada entre a Praça dos Três Poderes e a Estrada Parque das Nações. Este bloqueio temporário ocorre para receber a comitiva portuguesa, incluindo o presidente e o primeiro-ministro de Portugal, que participarão de reuniões bilaterais com o presidente Lula e líderes do Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados e Senado. Além disso, há bandeiras de Portugal e do Brasil adornando a Esplanada dos Ministérios em um gesto cerimonial. As interrupções podem se estender para outros locais à medida que a comitiva se desloca pela cidade. Motoristas são aconselhados a optar pelas vias N2 e S1/S2 como rotas alternativas para evitar congestionamentos.



