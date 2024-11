Trecho do Eixão Sul, próximo à 102, é interditado após alagamento

As fortes chuvas causaram estragos no Distrito Federal, nesta sexta-feira (22). Um trecho do Eixão Sul, próximo à quadra 102, ficou interditado devido a um alagamento. A água chegou a um nível tão alto que obrigou um motorista desistiu de tentar acessar uma tesourinha nas proximidades.



Mais cedo, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta amarelo e outro laranja, que indicam chuvas intensas no DF e ventos que podem chegar a 60 km/h.