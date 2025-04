Trecho entre L2 Norte e L2 Sul será liberado após mais de 60 dias de obras

As obras de recuperação do pavimento rígido no Buraco do Tatuí serão finalizadas e trecho tem previsão de ser liberado nesta quarta-feira (9). Liberação será no sentido L2 Sul, com a continuidade dos bloqueios entre as vias N1 e N2 a partir da L2 Norte.



Iniciadas em 4 de fevereiro, as obras contam com um investimento de R$ 13,5 milhões. Os motoristas devem se preparar para mudanças no tráfego, especialmente próximo à Esplanada dos Ministérios e ao Museu da República, devido à liberação alternada dos trechos. É recomendável que redobrem a atenção para evitar contratempos.



