Treinamento da Polícia Penal da Papuda assusta moradores de São Sebastião (DF)

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou luzes e sons de disparos na região próxima à Penitenciária Papuda, causando alarme entre os moradores. A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do DF esclareceu que se tratava de um curso operacional da Polícia Penal. Moradores de São Sebastião, Tororó e Jardim Botânico relataram barulho intenso durante a madrugada e preocupações com supostos incidentes. O treinamento, que não utilizou munição real, mobilizou viaturas e deixou os residentes apreensivos, acreditando se tratar de uma emergência.



