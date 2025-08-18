Três homens suspeitos de assalto são presos em Samambaia Norte (DF)

Três homens foram presos após um assalto a uma mulher em Samambaia Norte (DF). Imagens das câmeras de segurança mostram o momento do crime. A vítima foi abordada rapidamente por um dos criminosos que desceu de um carro.



A Polícia Militar foi acionada e localizou os suspeitos a cerca de 10 quadras do local do roubo. Os detidos foram encaminhados à 26ª DP e tinham passagens anteriores por crimes relacionados ao tráfico e uso de drogas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!