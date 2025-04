Três jovens morrem após carro invadir contramão e colidir em Corumbá (GO)

Três pessoas morreram em um grave acidente na BR-414, em Corumbá, Goiás. Entre as vítimas fatais, estão dois jovens de 17 e 18 anos, que faleceram no local, e uma passageira de 18 anos, que não resistiu aos ferimentos no hospital. O veículo dos jovens invadiu a contramão, colidindo frontalmente com um carro que transportava um casal de Brasília , que sofreu ferimentos moderados. As causas do acidente são investigadas pela Polícia Rodoviária Federal.



