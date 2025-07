Três pessoas ficam feridas após acidente com motos e um carro na BR-280

Um acidente envolvendo três motos e um carro ocorreu na BR-280, próximo a condomínio sentido Santo Antônio do Descoberto. Um dos motociclistas foi encontrado desacordado e levado ao Hospital de Base com sinais de traumatismo craniano grave.



Outro condutor de moto também sofreu traumatismo moderado e foi transportado inconsciente para o hospital regional. Um terceiro motociclista teve apenas machucados leves. O motorista do carro não se feriu.



