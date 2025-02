Tribunal de Contas do DF suspende reforma da Ponte JK por irregularidades

O Tribunal de Contas do DF suspendeu a licitação para a reforma da Ponte Juscelino Kubitschek, apontando irregularidades na definição dos serviços e falta de transparência nos preços do orçamento. A obra, planejada em três etapas, incluiria a substituição de juntas de dilatação e a recuperação estrutural dos pilares e blocos de fundação. A Novacap precisa esclarecer os critérios para reparos em fissuras e garantir critérios claros para evitar ambiguidades. A entidade afirmou estar empenhada em corrigir as falhas para retomar o processo de reforma.