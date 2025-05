Tribunal de Contas do DF usa imagens de satélite para fiscalizar obras públicas no DF

O Tribunal de Contas do Distrito Federal atualmente utiliza imagens de satélite para fiscalizar obras públicas, em parceria com o Ministério da Justiça. Esse monitoramento ocorre 24 horas por dia e já está sendo aplicado na construção de um viaduto na região do Noroeste. A obra havia sido atrasada devido a problemas com linhas de alta tensão.



Manoel de Andrade, presidente do Tribunal, afirmou que essa ferramenta moderna permite acompanhar cronogramas e a qualidade das obras em tempo real, além de destacar a importância das visitas presenciais. A população também pode participar ativamente desse processo através do controle social.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!