Trio coloca fogo em posto da Polícia Militar em Samambaia Sul (DF)

Um posto comunitário da PM na quadra 112 de Samambaia Sul (DF) foi incendiado durante a madrugada. Três homens em bicicletas atearam fogo e fugiram. O Corpo de Bombeiros chegou ao local e encontrou o equipamento destruído. Não havia ninguém no posto no momento do incêndio.



A polícia busca imagens das câmeras de segurança para identificar os suspeitos envolvidos na ação. Moradores destacam a importância do posto, que traz segurança para quem utiliza a estação de metrô próxima.



