Túnel Rei Pelé é interditado para manutenção durante a semana

O Túnel Rei Pelé passará por manutenção preventiva com interdições noturnas, começando nessa terça-feira (21). O lado sul, de Taguatinga ao Plano Piloto, será fechado entre 22h e 5h. Na quinta-feira (22), o lado norte também será interditado. Durante as obras, ocorrerão inspeções do pavimento e manutenções nos sistemas de iluminação e monitoramento. Motoristas devem considerar rotas alternativas, como o centro de Taguatinga e Pistão Sul/Norte.